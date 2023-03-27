Передача Орлова помогла «Бостону» победить «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. В составе гостей дубль оформил Давид Пастрняк. Еще одну шайбу забросил Якуб Лауко. Победный буллит реализовал Чарли Койл.

Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Хозяева ответили точными бросками Джека Друри, Брэди Шея и Себастьяна Ахо.

«Бостон» набрал 119 очков и продолжает уверенно лидировать как в Восточной конференции, так и в регулярном чемпионате.

«Ураганы» со 103 очками идут на второй позиции в турнирной таблице.