Две передачи Кузьменко принесли «Ванкуверу» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Элиас Петтерсоон. Еще по одной шайбе забросили Филлип Ди Дзужезппе и Брок Бэсер.
Российский форвард Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами.
Хозяева ответили точными бросками Коннора Мерфи и Лукаса Райхеля.
«Ванкувер» набрал 73 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Чикаго» с 54 очками расположился на 15-й строчке.
источник: «Советский спорт»