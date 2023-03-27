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Две передачи Кузьменко принесли «Ванкуверу» победу над «Чикаго»

Россиянин провел результативную встречу.
27 марта 2023 08:46
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Элиас Петтерсоон. Еще по одной шайбе забросили Филлип Ди Дзужезппе и Брок Бэсер.

Российский форвард Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами.

Хозяева ответили точными бросками Коннора Мерфи и Лукаса Райхеля.

«Ванкувер» набрал 73 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с 54 очками расположился на 15-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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