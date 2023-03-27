2 результативных очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Сент-Луис Блюз» завершился в пользу хозяев – 7:6.
В составе победителей по две шайбы забросили Виктор Арвидссон и Адриан Кемпе. Также отличились Алекс Иафалло, Тревор Мур и Дрю Даути. Российский защитник «королей» Владислав Гавриков отдал результативную передачу.
У «Блюз» точными бросками отличились Джордан Кайру (дубль), Брэндон Саад, Джастин Фолк, Каспери Капанен, а также российский форвард Павел Бучневич. Кроме того, в его активе голевой пас.
После сегодняшнего матча «Кингз» занимают 2-е место на «Западе», добыв 96 очков. У «Блюз» – 72 очка и 12-я позиция.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Сент-Луис» – 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)
Голы:
1:0 – 1 Арвидссон (Дано, Фиала)
2:0 – 2 Иафалло (Дано, Арвидссон)
3:0 – 7 Кемпе (Мур)
3:1 – 8 Саад (Блэйз, Томас)
4:1 – 14 Арвидссон (Дурзи)
5:1 – 16 Мур (Дурзи, Дано)
5:2 – 23 Фолк (Питлик)
5:3 – 36 Бучневич (Росен, Блэйз)
5:4 – 37 Кайру (Фолк, Томас)
6:4 – 44 Кемпе (Гавриков)
6:5 – 48 Капанен (Ледди, Бучневич)
7:5 – 48 Даути (Фиала)
7:6 – 59 Кайру (Крюг, Шенн)
Вратари: Копли 16/22 – Биннингтон 12/14, Хофер 12/17.