Малкин рассказал, что помогло отличиться ему и Овечкину в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что ужинал с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным накануне очной встречи команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Всегда приятно встретиться. Повеселились, много шутили. Мы хорошие друзья, давно друг друга знаем, когда есть возможность, проводим время вместе. Жена приготовила для нас шикарный ужин. Это сработало, сами видели - Овечкин забил, Кузя отдал передачу, я забил. Это сработало для всех нас», - приводят слова хоккеиста американские журналисты.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Малкин и Овечкин отметились заброшенными шайбами.

Женой Малкина является известная телеведущая Анна Кастерова.