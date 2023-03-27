ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Малкин рассказал, что помогло отличиться ему и Овечкину в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»

Хоккеисты провели совместный ужин накануне очной встречи команд.
Малкин рассказал, что помогло отличиться ему и Овечкину в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
27 марта 2023 09:27
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что ужинал с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным накануне очной встречи команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Всегда приятно встретиться. Повеселились, много шутили. Мы хорошие друзья, давно друг друга знаем, когда есть возможность, проводим время вместе. Жена приготовила для нас шикарный ужин. Это сработало, сами видели - Овечкин забил, Кузя отдал передачу, я забил. Это сработало для всех нас», - приводят слова хоккеиста американские журналисты.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Малкин и Овечкин отметились заброшенными шайбами.

Женой Малкина является известная телеведущая Анна Кастерова.

Два голевых паса Малкина не помогли «Питтсбургу» в матче с «Детройтом»
Теперь на счету россиянина 77 очков в этом сезоне.
29.03.2023 09:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ванкувер» проиграл «Сент-Луису» в овертайме, Кузьменко стал самым результативным дебютантом
Торопченко и Бучневич помогли «блюзменам» одержать победу.
29.03.2023 09:23
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шатаут Василевского и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину»
«Тампа» прервала четырехматчевую серию поражений.
29.03.2023 08:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шестеркин и Панарин стали первой и второй звездами матча «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Коламбусом»
На счету Панарина 2 очка, Шестеркин отразил 28 бросков.
29.03.2023 08:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голы Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»
Голкипер «синерубашечников» Шестеркин отразил 28 из 30 бросков.
29.03.2023 08:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Стали известны подробности травмы форварда «Сан-Хосе» Барабанова
Стали известны подробности травмы форварда «Сан-Хосе» Барабанова
Хоккеист точно пропустит ближайший матч своей команды.
28.03.2023 23:02
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова в состав клуба
ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова в состав клуба
По итогам прошлого сезона хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.
28.03.2023 17:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В НХЛ оценят целесообразность проведение акций в поддержку ЛГБТ
Многие хоккеисты считают, что акции идут против их христианских убеждений.
28.03.2023 14:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Макдэвид – первый хоккеист в XXI веке, набравший 140 очков в НХЛ в течение сезона
Макдэвид – первый хоккеист в XXI веке, набравший 140 очков в НХЛ в течение сезона
Канадец повторил достижения Яромира Ягра и Марио Лемье.
28.03.2023 09:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торонто» и «Рейнджерс» официально вышли в плей-офф Кубка Стэнли
Этому способствовали осечки конкурентов.
28.03.2023 08:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика