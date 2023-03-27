Георгиев рассказал, как ему удалось не пропустить в буллитной серии с «Аризоной»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев прокомментировал победу своей команды над «Аризоной Койотис» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В третьем периоде им удалось сравнять счёт, потому что у них есть несколько опытных игроков. Но я все еще думал, что мы могли победить в овертайме.

Затем была серия буллитов, и я просто пытался сделать сейвы, сосредоточиться на этом», - приводит слова россиянина пресс-служба лиги.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 4:3 в пользу «лавин».

Третьей звездой матча был признан форвард денверской команды Валерий Ничушкин. На счету 28-летнего россиянина - две результативные передачи.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ Ничушкин набрал 41 очко (14+27).