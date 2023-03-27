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Олимпийский чемпион Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры

40-летний голкипер «Металлурга» был одним из двух хоккеистов, кто участвовал во всех розыграшах Кубка Гагарина.
27 марта 2023 13:44
автор: Александр Евграфов

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал магнитогорской команды.

На протяжении карьеры Кошечкин выступал за Ладу», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». В общей сложности на его счету 765 матчей, из которых 378 выигранных, и 90 — «на ноль» (с учётом Суперлиги — 105).

Он также является вторым игроком в КХЛ, кто не пропустил ни одного плей-офф за всю историю розыгрыша Кубка Гагарина. Первым был защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.

В составе «Металлурга» Кошечкин дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах; в 2017 году был признан самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василий становился олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2009).

источник: «Советский спорт»
Олимпийский чемпион Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры
40-летний голкипер «Металлурга» был одним из двух хоккеистов, кто участвовал во всех розыграшах Кубка Гагарина.
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