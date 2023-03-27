Сборная Словакии не будет брать на чемпионат мира игроков из КХЛ

Ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюгоф заявил местным журналистам, что после длительных консультаций с игроками КХЛ принято решение, что их не вызовут в национальную команду на чемпионат мира.

Решение принято, чтобы хоккеисты сборной Словакии были сконцентрированы только на турнире и подготовке к нему.

Таким образом, чемпионат мира, который состоится с 12 по 28 мая в финской Тампере и латвийской Риге, пропустят вратари Адам Гуска, Патрик Рыбар, Юлиас Гудачек, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо.