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Сборная Словакии не будет брать на чемпионат мира игроков из КХЛ

Их в текущем сезоне было восемь.
27 марта 2023 18:06
автор: Максим Скороходов

Ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюгоф заявил местным журналистам, что после длительных консультаций с игроками КХЛ принято решение, что их не вызовут в национальную команду на чемпионат мира.

Решение принято, чтобы хоккеисты сборной Словакии были сконцентрированы только на турнире и подготовке к нему.

Таким образом, чемпионат мира, который состоится с 12 по 28 мая в финской Тампере и латвийской Риге, пропустят вратари Адам Гуска, Патрик Рыбар, Юлиас Гудачек, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо.

источник: «Советский спорт»
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