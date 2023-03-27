«Нефтехимик» расторг контракт с Гончаровым и продлил соглашение с Хохловым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг соглашение с 33-летним защитником Максимом Гончаровым, сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Гончаров пополнил состав «Нефтехимика» по ходу сезона. Он провел 45 матчей за нижнекамский клуб, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Команда также продлила соглашение с 28-летним защитником Ильей Хохловым. Новым контракт рассчитан на два года.

Хохлов перешел в «Нефтехимик» осенью 2022 года. Защитник сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина, набрал 19 (5+14) очков и стал лучшим бомбардиром среди защитников «Нефтехимика» в прошедшем сезоне.