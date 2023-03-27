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Овечкин пропустил тренировку после матча с «Питтсбургом»

Российский хоккеист взял время на отдых и восстановление.
27 марта 2023 18:40
автор: Александр Евграфов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды после матча с «Питтсбург Пингвинз» (3:4), сообщает журналист Том Гулитти в соцсетях.

По данным журналиста, российский хоккеист не первый раз пользуется такой возможностью, и бывало так, что после этого Овечкин пропускал и игру. Кроме того, хоккеиста беспокоит травма нижней части тела, которую он получил ранее.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 68 матчах, забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач. Следующую игру «Вашингтон» проведет в ночь на 30 марта против «Нью-Йорк Айлендерс».

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