Кузнецов отреагировал на информацию о возможном обмене из «Вашингтона»

Российский форвард Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о возможном обмене из «Вашингтона». По словам хоккеиста, это всего лишь козни российских журналистов, которые пытаются пропиариться на его имени.

«Я разговаривал с этими людьми и спросил: «Откуда это исходит?» Так что… прямо сейчас даже говорить не о чем.

Вижу ли я свое будущее в «Кэпиталз» после окончания этого сезона? Да. Конечно. Оба моих ребенка родились здесь, выросли здесь. Я счастлив здесь, и мне нравится команда. Мне все нравится. Но ты никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит от меня», – приводит слова нападающего журналист Том Гулитти в соцсети.

Напомним, 30-летний Кузнецов выступает за «столичных» с 2014 года. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провел 73 матча, забросил 12 шайб и отдал 41 результативную передачу.