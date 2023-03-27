«Локомотив» дома обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф

В шестом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» на своем льду нанес поражение ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Аверин и Александр Полунин. Гости ответили точным броском в исполнении Максима Мамина.

Таким образом, счет в серии стал 3-3. Решающий, седьмой матч серии пройдет 29 марта в Москве.

Победитель в финале конференции встретится с питерским СКА.

Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/2 финала

6-й матч

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Аверин (Коршков), 3:00

1:1 - Мамин (Провольнев, Сергеев), 8:08

2:1 - Полунин, 44:06

Вратари: Исаев - Рейдеборн

Счет в серии: 3-3.