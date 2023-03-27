«Волков бояться - в лес не ходить»: Никитин заявил о готовности «Локомотива» к седьмому матчу с ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что его команда ментально готова к седьмому матчу против ЦСКА в рамках полуфинальной серии Западной серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Как говорится, волков бояться - в лес не ходить. Для чего нужно было выигрывать сегодня, если перестраховываться в седьмом матче? Естественно, что это потребует максимальных затрат, но, с другой стороны, к этому нужно относиться как к тому, что седьмой матч - это дар божий. Мотивация должна быть на уровне», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, шестая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников, в составе которых отличились Егор Аверин и Александр Полунин. Гости ответили точным броском в исполнении Максима Мамина.

Таким образом, счет в серии стал 3-3. Решающий, седьмой матч серии пройдет 29 марта в Москве.

Победитель в финале конференции встретится с питерским СКА.