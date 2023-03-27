Федоров о поражении от «Локомотива»: Два раза ошиблись, два раза пропустили

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива».

«Неплохо играли, но пропустили ненужный гол в третьем периоде. Не разобралась, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Хорошие скорости, правильные вещи делали. Два раза ошиблись, два раза пропустили гол. Проиграли две встречи, близкие по счёту и накалу», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, шестая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников, в составе которых отличились Егор Аверин и Александр Полунин. Гости ответили точным броском в исполнении Максима Мамина.

Таким образом, счет в серии стал 3-3. Решающий, седьмой матч серии пройдет 29 марта в Москве.

Победитель в финале конференции встретится с питерским СКА.