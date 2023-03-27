ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федоров о поражении от «Локомотива»: Два раза ошиблись, два раза пропустили

Армейцы растеряли добытое в серии преимущество.
27 марта 2023 23:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива».

«Неплохо играли, но пропустили ненужный гол в третьем периоде. Не разобралась, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Хорошие скорости, правильные вещи делали. Два раза ошиблись, два раза пропустили гол. Проиграли две встречи, близкие по счёту и накалу», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, шестая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников, в составе которых отличились Егор Аверин и Александр Полунин. Гости ответили точным броском в исполнении Максима Мамина.

Таким образом, счет в серии стал 3-3. Решающий, седьмой матч серии пройдет 29 марта в Москве.

Победитель в финале конференции встретится с питерским СКА.

источник: КХЛ
Федоров о поражении от «Локомотива»: Два раза ошиблись, два раза пропустили
Армейцы растеряли добытое в серии преимущество.
27.03.2023 23:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Волков бояться - в лес не ходить»: Никитин заявил о готовности «Локомотива» к седьмому матчу с ЦСКА
Ярославцы вытащили серию с 1-3.
27.03.2023 23:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
НХЛ назвала трех звезд недели
Россияне в список не вошли.
27.03.2023 22:38
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» дома обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф
Команды ждет решающий матч в Москве.
27.03.2023 21:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кузнецов отреагировал на информацию о возможном обмене из «Вашингтона»
Россиянин выступает за «столичных» с 2014 года.
27.03.2023 21:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин пропустил тренировку после матча с «Питтсбургом»
Российский хоккеист взял время на отдых и восстановление.
27.03.2023 18:40
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Нефтехимик» расторг контракт с Гончаровым и продлил соглашение с Хохловым
Нижнекамский клуб объявил об изменениях в составе.
27.03.2023 18:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная Словакии не будет брать на чемпионат мира игроков из КХЛ
Их в текущем сезоне было восемь.
27.03.2023 18:06
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Олимпийский чемпион Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры
40-летний голкипер «Металлурга» был одним из двух хоккеистов, кто участвовал во всех розыграшах Кубка Гагарина.
27.03.2023 13:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Георгиев рассказал, как ему удалось не пропустить в буллитной серии с «Аризоной»
Уверенные действия голкипера принесли его команде победу.
27.03.2023 10:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика