Билялетдинов рассказал о подготовке «Ак Барса» к финальной серии Востока против «Авангарда»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против омского «Авангарда».

«Ребята в хорошей форме. Время для отдыха было. Мы готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии пройдет 1 апреля в Казани. Победитель поборется за Кубок Гагарина с сильнейшим на Западе, в финале которого встретятся ЦСКА и СКА.

До выхода в финал конференции «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал», а «Авангард» прошел новосибирскую «Сибирь» и магнитогорский «Металлург».