Радулов считает, что у «Авангарда» практически нет слабых сторон

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от соперничества с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

– «Авангард» хорошо провел два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы. У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. На этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы, – приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии пройдет 1 апреля в Казани. Победитель поборется за Кубок Гагарина с сильнейшим на Западе, в финале которого встретятся ЦСКА и СКА.

До выхода в финал конференции «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал», а «Авангард» прошел новосибирскую «Сибирь» и магнитогорский «Металлург».