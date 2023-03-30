Серебряков, Никишин, Буше и Конюшков стали лучшими игроками четвертьфиналов Кубка Гагарина

Вратарь владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков, защитники петербургского СКА Александр Никишин, нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков и форвард омского «Авангарда» Рид Буше признаны лучшими игроками четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Вратарь «Адмирала» Серебряков провел все шесть матчей серии против казанского «Ак Барса», помог команде одержать две победы и провел одну «сухую» игру. Серебряков отразил 95,32% из 235 бросков по своим воротам, коэффициент надежности составил 1,76. Серебряков стал вторым голкипером в истории КХЛ, ставшим лучшим по итогам первых двух раундов в плей-офф, первым стал Микко Коскинен (СКА) в 2016 году.

Впервые в своей карьере лучшим защитником стал Александр Никишин, набравший два очка (1+1) в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан игрок «Авангарда» Рид Буше, набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах. Две его шайбы стали победными.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Богдан Конюшков из «Торпедо», набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах.