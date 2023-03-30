ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Серебряков, Никишин, Буше и Конюшков стали лучшими игроками четвертьфиналов Кубка Гагарина

КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф.
30 марта 2023 13:50
автор: Александр Евграфов

Вратарь владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков, защитники петербургского СКА Александр Никишин, нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков и форвард омского «Авангарда» Рид Буше признаны лучшими игроками четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Вратарь «Адмирала» Серебряков провел все шесть матчей серии против казанского «Ак Барса», помог команде одержать две победы и провел одну «сухую» игру. Серебряков отразил 95,32% из 235 бросков по своим воротам, коэффициент надежности составил 1,76. Серебряков стал вторым голкипером в истории КХЛ, ставшим лучшим по итогам первых двух раундов в плей-офф, первым стал Микко Коскинен (СКА) в 2016 году.

Впервые в своей карьере лучшим защитником стал Александр Никишин, набравший два очка (1+1) в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан игрок «Авангарда» Рид Буше, набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах. Две его шайбы стали победными.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Богдан Конюшков из «Торпедо», набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах.

источник: «Советский спорт»
Грицюк о силовом хоккее «Ак Барса»: У нас любой может подраться и постоять за команду
«Авангард» и «Ак Барс» готовятся открыть финальную серию Востока.
30.03.2023 13:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Серебряков, Никишин, Буше и Конюшков стали лучшими игроками четвертьфиналов Кубка Гагарина
КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф.
30.03.2023 13:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Радулов считает, что у «Авангарда» практически нет слабых сторон
1 апреля в Казани стартует финал Восточной конференции.
30.03.2023 13:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Билялетдинов рассказал о подготовке «Ак Барса» к финальной серии Востока против «Авангарда»
Билялетдинов рассказал о подготовке «Ак Барса» к финальной серии Востока против «Авангарда»
Розыгрыш Кубка Гагарина выходит на финишную прямую.
30.03.2023 12:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кравец оценил шансы Шарипзянова и Чистякова сыграть с «Ак Барсом»
Пока хоккеисты отсутствуют на тренировках.
30.03.2023 10:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский защитник Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе»
Новое соглашение рассчитано на два года.
30.03.2023 10:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Миннесота» без Капризова обыграла «Колорадо» Георгиева и Ничушкина
«Миннесота» без Капризова обыграла «Колорадо» Георгиева и Ничушкина
Российский форвард «дикарей» по-прежнему травмирован.
30.03.2023 08:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Самсонов не спас «Торонто» от поражения в матче с «Флоридой»
Кленовые листья проиграли в овертайме.
30.03.2023 08:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» по буллитам проиграл «Айлендерс»
«Вашингтон» по буллитам проиграл «Айлендерс»
Столичная команда пропустила две шайбы в прошедшей встрече.
30.03.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Федоров – о победе в серии над «Локомотивом»: Будем мудрее, впереди серьезный соперник
В финале Западной конференции состоится армейское дерби между ЦСКА И СКА.
29.03.2023 23:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика