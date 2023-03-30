Грицюк о силовом хоккее «Ак Барса»: У нас любой может подраться и постоять за команду

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о настрое «ястребов» на финальную серию Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«У « Ак Барса» есть ребята, которые будут лезть под кожу, но меня это только задорит, придает эмоций ещё больших. Тогда игра получается более жёсткой, и смотреть ее намного интересней. Конечно, придется где-то потолкаться, но если надо, то у нас любой может подраться, постоять за команду», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии пройдет 1 апреля в Казани. Победитель поборется за Кубок Гагарина с сильнейшим на Западе, в финале которого встретятся ЦСКА и СКА.

До выхода в финал конференции «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал», а «Авангард» прошел новосибирскую «Сибирь» и магнитогорский «Металлург».