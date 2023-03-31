Передача Сергачева помогла «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Патрик Марун. Еще по одной шайбе забросили Александр Киллорн, Стивен Стэмкос и Эрик Чернак в меньшинстве.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Гости ответили точным броском Крейга Смита, которому ассистировал Евгений Кузнецов.

«Тампа» набрала 94 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 77 очками опустился на 12-ю строчку.