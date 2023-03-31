«Питтсбург» всухую обыграл «Нэшвилл», у Малкина результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду нанес поражение «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейсон Закер с передачи Евгения Малкина и Джейк Гюнцел, реализовавший большинство.

«Пингвины» с 84 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, цепляясь за возможность попасть в плей-офф Кубка Стэнли.

«Хищники» с 82 очками десятые на Западе, но также еще не потеряли шансов на продолжение борьбы за трофей.