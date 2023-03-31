Шайба Торопченко принесла «Сент-Луису» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Якуб Врана, Логан Браун, Алексей Торопченко, Джордан Кайру и Брэндон Саад.

Хозяева ответили точными бросками Андреаса Атанасью и Тайлера Джонсона, реализовавших большинство, а также Бориса Качука.

«Блюзмены» набрали 76 очков и занимают 11-е место на Западе.

«Чикаго» с 54 очками замыкает турнирную таблицу конференции (16-е место).