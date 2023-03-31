«Думаю, это фейк»: Каменский не верит в уход Жамнова из сборной России

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал слухи об уходе Алексея Жамнова с поста главного тренера сборной России.

«Я ничего об этом лично не знаю. У Жамнова контракт еще действует, никаких переговоров еще не было. Думаю, что эта новость фейк. Тем более Жамнов сам говорит, что он ничего об этом не знает. Ему бы об отставке первым объявили, это же его контракт», - приводит слова специалиста Metaratings.

Также он отметил, что не видит никаких проблем с совмещением Жамновым постов в национальной команде и московском «Спартаке».

Напомним, контракт Жамнова с ФХР рассчитан до 30 апреля 2023 года. Ранее наставник заключил соглашение со «Спартаком», которое вступит в силу позже.