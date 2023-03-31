«Ожидал большего от некоторых ребят». Козлов - о раннем вылете «Салавата Юлаева» из плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, что уфимский клуб уступил в шести матчах «Адмиралу» из Владивостока.

«Не хочу переходить на личности, потому что у нас команда, но могу сказать, что ожидал большего от некоторых ребят. Обидное поражение, досада до сих пор присутствует. Смотрю сейчас наши игры с «Адмиралом». Видел, как «Ак Барс» с ними играл. В принципе, они действовали с Казанью так же, как и с нами: вязко, ожидая своего момента», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что руководство «Салавата Юлаева» продлило контракты с тренерским штабом на один сезон.