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«Ожидал большего от некоторых ребят». Козлов - о раннем вылете «Салавата Юлаева» из плей-офф

Специалист возглавляет клуб с мая 2022 года.
31 марта 2023 15:17
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, что уфимский клуб уступил в шести матчах «Адмиралу» из Владивостока.

«Не хочу переходить на личности, потому что у нас команда, но могу сказать, что ожидал большего от некоторых ребят. Обидное поражение, досада до сих пор присутствует. Смотрю сейчас наши игры с «Адмиралом». Видел, как «Ак Барс» с ними играл. В принципе, они действовали с Казанью так же, как и с нами: вязко, ожидая своего момента», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что руководство «Салавата Юлаева» продлило контракты с тренерским штабом на один сезон.

источник: «Советский спорт»
«Ожидал большего от некоторых ребят». Козлов - о раннем вылете «Салавата Юлаева» из плей-офф
Специалист возглавляет клуб с мая 2022 года.
31.03.2023 15:17
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