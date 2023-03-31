Гендиректор московского «Динамо» Харчук покинул свой пост

Анатолий Харчук покинул пост генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 64-летний функционер уволился по собственному желанию. Харчук занимал эту должность пост с января 2023 года. Функции генерального директора временно возложены на его заместителя Владимира Газизова.

Отметим, что Харчук занимал должность президента «Динамо» с 2004 по 2006 годы.

Напомним, что московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда, уступив «Торпедо» в шести матчах.