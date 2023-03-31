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Защитник «Салавата Юлаева» Панин оценил стиль игры «Адмирала»: Ну вот эта блевотина, если честно!

Уфимцы проиграли четвертьфинальную серию дальневосточникам.
31 марта 2023 21:03
автор: Александр Шульгин

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин остался недоволен стилем игры владивостокского «Адмирала» в плей-офф Кубка Гагарина.

«Они предложили нам достаточно вязкий хоккей в обороне. Тут материться не материться… Ну вот эта блевотина, если честно. Вот этот блевотинский хоккей, который они нам предложили: ты входишь в зону с шайбой, тратишь много усилий, чтобы туда войти, они просто выбрасывают и не бегут за ней, просто меняются, у них выходят свежие», - приводит слова хоккеиста YouTube-канал «Скользкий лед».

Напомним, команды играли между собой в четвертьфинальной серии Восточной конференции. Со счетом 4-2 победу одержали приморцы.

В следующей стадии «Адмирал» с аналогичным результатом уступил казанскому «Ак Барсу».

Защитник «Салавата Юлаева» Панин оценил стиль игры «Адмирала»: Ну вот эта блевотина, если честно!
Уфимцы проиграли четвертьфинальную серию дальневосточникам.
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