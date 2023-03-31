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«Поживем - увидим»: Федоров - о предстоящей финальной серии со СКА

Наставник московских армейцев готов к сражениям в Санкт-Петербурге.
31 марта 2023 21:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился своими ожиданиями от предстоящего первого поединка финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.

«Все зависит от накала встречи, от подготовки команд. Главный фокус - на психологии, исполнении всех технико-тактических моментах, самоотдаче. Готовимся к первому матчу, к агрессивному и быстрому сопернику, который умеет и любит играть с шайбой. Поживем - увидим», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, первые два матча пройдут 2 и 4 апреля в Санкт-Петербурге. Затем серия переедет в столицу.

В финале Востока встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Салават Юлаев».

источник: ХК ЦСКА
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