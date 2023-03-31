«Каждый год обещают»: Лукашенко недоволен ранним вылетом минского «Динамо» из плей-офф

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что хоккеисты и тренерский штаб минского «Динамо» каждый год обещают ему пройти первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«В хоккей играют в КХЛ. Только никак не можете переступить барьер плей-офф. Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступят. Но мне каждый год это обещают», - приводит слова Лукашенко белорусская пресса.

Напомним, в четвертьфинале Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина минчане уступили питерскому СКА со счетом 2-4.

Пока будущее нынешнего тренерского штаба команды во главе с Крэйгом Вудкрофтом неизвестно. По итогам регулярного первенства «Динамо» заняло восьмое место на Западе, в заключительных играх опередив московский «Спартак».