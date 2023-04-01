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«Рейнджерс» без Шестеркина проиграли «Баффало»

Все решил точный бросок Джеффа Скиннера.
01 апреля 2023 08:40
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев.

В основное время встречи команды не смогли выявить победителя, а в овертайме точнее оказались «Сэйбрз». Автором победного гола стал Джефф Скиннер.

Российский нападающий «Баффало» Владимир Тарасенко очков не набрал. Его соотечественник, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил игру с показателем полезности «-2». Наконец, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил встречу.

Таким образом, «Баффало» выиграл третий матч из последних четырех, а «синерубашеченки» потерпели второе поражение кряду.

2 апреля «Сэйбрз» сыграют с «Филадельфией», а «Рейнджерс» в тот же день встретятся с «Вашингтоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Рейнджерс» – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – 11 Петерка (Куинн, Козенс)

2:0 – 27 Гринуэй (Далин, Миттлстадт)

2:1 – 32 Какко (Лафреньер, Хитил)

2:2 – 49 Фокс (Мотт, Гудроу)

3:2 – 61 Скиннер (Пауэр, Миттлстадт)

Вратари: Леви 31/33 – Галак 31/34.

источник: «Советский спорт»
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