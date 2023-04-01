«Виннипег» обыграл «Детройт», Наместников отдал 2 передачи

Хоккеисты «Виннипега» нанесли поражение игрокам «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей по шайбе забросили Кайл Коннор, Марк Шайфли, Блейк Уилер, а также Николай Элерс, Нино Нидеррайтер и Дилан Демело. У пригревших отличились Дэвид Перрон и Джо Велено.

Российский форвард «Джетс» Владислав Наместников отдал 2 голевых передачи.

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из двух поражений кряду, а «Ред Уингз» – из двух побед подряд.

3 апреля «Джетс» сыграют с «Нью-Джерси», а «Детройт» встретится с «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Детройт» – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы:

1:0 – 6 Коннор (Шайфли, Диллон)

2:0 – 11 Уилер (Наместников, Элерс)

3:0 – 13 Шайфли (Коннор, Пионк)

4:0 – 21 Демело (Лаури, Эпплтон)

5:0 – 33 Нидеррайтер (Демело, Эпплтон)

6:0 – 45 Элерс (Наместников, Уилер)

6:1 – 50 Перрон (Ларкин, Зайдер)

6:2 – 51 Велено (Эрни, Лафф)

Вратари: Хеллибак 23/25 – Хелльберг 23/29.