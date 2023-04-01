Прошкин рассказал, скажутся ли на «Ак Барсе» дальние перелеты в серии с «Авангардом»

Двукратный чемпион мира в хоккее Виталий Прошкин поделился своим мнением о том, не повлияли ли на казанский «Ак Барс» дальние перелеты во Владивосток накануне финальной серии Востока с омским «Авангардом».

«Я думаю, на «Ак Барсе» не скажутся перелеты во втором раунде. Они же не дотянули до седьмого матча, как ЦСКА. Шансы в первых играх будут равны. Я, например, буду болеть за «Ак Барс»!», - приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

Напомним, первый матч финала Востока пройдет 1 апреля в Казани. Начало в 17.00 по московскому времени.

В полуфинале «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4-2 в серии.