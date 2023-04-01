Дубль Кагарлицкого и шайба Панюкова принесли «Ак Барсу» победу в первом матче с «Авангардом»

В первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду нанес поражение омскому «Авангарду».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. Еще одну шайбу забросил Кирилл Панюков. Гости ответили двумя точными бросками Корбана Найта в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

Вторая встреча пройдет 3 апреля также в Казани.

Кубок Гагарина. Пле-офф

Восточная конференция. Финал. 1-й матч

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Кагарлицкий (Радулов, Войнов), 2:57

2:0 - Кагарлицкий (Шипачев, Войнов), 31:06

2:1 - Найт (Бродхерст, Береглазов), 49:51 (5х4)

2:2 - Найт (Ткачев, Телегин), 59:57

3:2 Панюков (Семенов, Журавлев), 62:14

Вратари: Билялов - Демченко

Счет в серии: 1-0.