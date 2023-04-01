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Дубль Кагарлицкого и шайба Панюкова принесли «Ак Барсу» победу в первом матче с «Авангардом»

Казанцы начали серию с победы в овертайме.
01 апреля 2023 19:45
автор: Александр Шульгин

В первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду нанес поражение омскому «Авангарду».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. Еще одну шайбу забросил Кирилл Панюков. Гости ответили двумя точными бросками Корбана Найта в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

Вторая встреча пройдет 3 апреля также в Казани.

Кубок Гагарина. Пле-офф
Восточная конференция. Финал. 1-й матч
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 - Кагарлицкий (Радулов, Войнов), 2:57
2:0 - Кагарлицкий (Шипачев, Войнов), 31:06
2:1 - Найт (Бродхерст, Береглазов), 49:51 (5х4)
2:2 - Найт (Ткачев, Телегин), 59:57
3:2 Панюков (Семенов, Журавлев), 62:14
Вратари: Билялов - Демченко
Счет в серии: 1-0.

источник: «Советский спорт»
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