Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду нанес крупное поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Томас Новак, Коди Глэсс, реализовавший большинство, Колтон Сиссонз в меньшинстве, Яков Тренин и Филип Томасино, также воспользовавшийся розыгрышем лишнего.

Гости ответили точным броском Калле Росена с передачи Алексея Торопченко.

«Хищники» набрали 84 очка и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции, на три очка отставая от зоны плей-офф.

«Блюзмены» с 76 очками идут следом.