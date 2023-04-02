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«Бостон» обыграл на выезде «Питтсбург», у Орлова голевая передача

«Пингвины» могут не попасть в плей-офф.
02 апреля 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение «Питтсбургу».

Игра на домашнем льду «пингвинов» завершилась со счетом 4:3 в пользу «мишек».

В составе «Брюинз» голевую передачу отдал российский защитник Дмитрий Орлов, а хет-трик оформил Давид Пастрняк. Еще одну шайбу забросил Чарли Макэвой.

У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (дважды) и Джейк Гюнцель.

«Черно-золотые» набрали 123 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице всего регулярного чемпионата. «Пингвины» остались с 84 очками на девятом месте в Восточной конференции.

источник: «Советский спорт»
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