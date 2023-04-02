«Тампа» разгромила дома «Айлендерс» и вышла в плей-офф, Сергачев и Кучеров забросили по шайбе

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее клуба «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «молний».
В составе победителей отличились россияне Михаил Сергачев. Никита Кучеров, Таннер Жанно, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 38 бросков соперника.
Илья Сорокин из «Айлендерс» пропустил четыре шайбы и был заменен на Семена Варламова.
«Тампа-Бэй» набрала 96 очков и занимает шестое место на Востоке. Клуб из Нью-Йорка идет седьмым, имея в активе 87 очков.
источник: «Советский спорт»