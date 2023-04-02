Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо на своем льду обыграл «Даллас».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «лавин» отличились Натан Маккиннон (дважды), Логан О'Коннор, Микко Рантанен и российский форвард Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.
У «Далласа» забивали Тайлер Сегин и Джо Павелски. Россиянин Евгений Дадонов отдал голевую передачу.
«Колорадо» набрал 96 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Даллас» с 96 очками расположился на шестой строчке.
источник: «Советский спорт»