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«Сан-Хосе» разгромил «Аризону», Гущин забросил шайбу в дебютном матче

Хоккеист родился в Екатеринбурге.
02 апреля 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-хосе» на выезде нанес поражение «Аризоне».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

В составе »акул» хет-трик оформил Ноа Грегор. По шайбе забросили Якоб Петерсон, Кайл Крискуоло и Логан Кутюр. Еще один гол в активе Данилы Гущина. Россиянин провел дебютную встречу в НХЛ.

Хозяева ответили точными бросками в исполнении Яниса Мозера и Милоша Келемена.

«Сан-Хосе» набрал 46 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Аризона» с 31 очком 14-я на Западе.

источник: «Советский спорт»
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