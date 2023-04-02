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«Вегас» обыграл «Миннесоту», Барбашев отдал голевой пас
02 апреля 2023 10:30
автор: Александр Поволоцкий
источник:
«Советский спорт»
Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис»
Хищники сняли все вопросы уже по истечение двух периодов.
01.04.2023 22:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Коннор Макдэвид признан первой звездой месяца в НХЛ
Хоккеист за март в 15 играх набрал 29 (11+18) очков
01.04.2023 22:02
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Дубль Кагарлицкого и шайба Панюкова принесли «Ак Барсу» победу в первом матче с «Авангардом»
Казанцы начали серию с победы в овертайме.
01.04.2023 19:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Прошкин рассказал, скажутся ли на «Ак Барсе» дальние перелеты в серии с «Авангардом»
В прошлой стадии плей-офф казанцам пришлось помотаться во Владивосток.
01.04.2023 16:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
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