«Потрясающе». Главный тренер «Торонто» - об игре Самсонова в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче против «Оттавы Сенаторз».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «кленовых листьев». Илья отразил 31 бросок соперника и провел четвертый сухой матч в сезоне.

«Потрясающе. Очевидно, что это та игра, которую вы хотите видеть от Самсонова. Не думаю, что в сегодняшнем матче у соперника было много моментов в атаке, но, безусловно, я бы сказал, что у них были хорошие шансы. Илья был великолепен», - цитирует Кифа пресс-служба НХЛ.

Отметим, что Илья одержал первую победу с 17 марта.