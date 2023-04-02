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ЦСКА победил СКА в первом финальном матче Западной конференции, забросив шайбу на 103-й минуте

Для определения победителя потребовался третий дополнительный период.
02 апреля 2023 21:21
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты ЦСКА победили СКА в первом финальном матче плей-офф Западной конференции. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В основное время у москвичей шайбы забросили Максим Мамин (2-я минута) и Владислав Каменев (58). В составе СКА отличились Святослав Гребенщиков (24) и Александр Никишин (27).

Победу столичным армейцам принесла шайба, заброшенная Никитой Нестеровым на 103-й минуте матча.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. 1-я игра

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Мамин (Григоренко, Диц), 01:04

1:1 – Гребенщиков (Комаров, Педан), 23:34

2:1 – Никишин (Гусев, Хуснутдинов), 26:16

2:2 – Каменев (Нестеров, Диц), 57:53

2:3 – Нестеров (Григоренко, Мамин), 102:24

Вратари: Николаев - Рейдеборн

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
ЦСКА победил СКА в первом финальном матче Западной конференции, забросив шайбу на 103-й минуте
Для определения победителя потребовался третий дополнительный период.
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