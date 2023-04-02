Шайба Тарасенко и ассистентский хет-трик Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей

В составе победителей отличились Андре Миллер (14-я минута), Алекси Лафренье (16), Каапо Какко (21), Владимир Тарасенко (46) и Мика Зибанежад (55). Ассистентский хет-трик записал на свой счет Артемий Панарин. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

У хозяев площадки шайбы на счету Дилана Строума (34), которую он забросил после результативной передачи Александра Овечкина, ставшей 31-й в этом сезоне, и Алексея Протаса (52).

«Рейнджерс» набрали 99 очков и занимают пятое место в Восточной конференции, обеспечив себе место в плей-офф, у «Вашингтона» 77 очков и 12-я строчка.