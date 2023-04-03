«Бостон» обыграл «Сент-Луис», у Орлова отняли победный гол в овертайме

«Бостон» одержал гостевую победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.
В овертайме команды также не смогли выявить победителя, хотя, российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил шайбу. Судьи отменили его гол после просмотра видеоповтора.
В серии буллитов точнее оказались игроки «Бостона»: автором решающего броска стал Чарли Койл.
Таким образом, «Брюинз» выиграли третий матч кряду, а «Блюз» потерпели второе поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Бостон» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Голы:
0:1 – 5 Дебраск (Фредерик)
0:2 – 27 Бертуцци (Линдхольм, Пастрняк)
0:3 – 28 Стен (Фредерик, Грир)
1:3 – 39 Кайру (Саад, Шенн)
2:3 – 49 Крюг (Шенн, Саад)
3:3 – 59 Кайру (Шенн, Врана)
Вратари: Биннингтон 28/31 – Улльмарк 35/38.