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«Бостон» обыграл «Сент-Луис», у Орлова отняли победный гол в овертайме

Судьбу встречи команды разыграли в серии буллитов.
03 апреля 2023 08:20
автор: Артур Гичунцев

«Бостон» одержал гостевую победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, хотя, российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил шайбу. Судьи отменили его гол после просмотра видеоповтора.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Бостона»: автором решающего броска стал Чарли Койл.

Таким образом, «Брюинз» выиграли третий матч кряду, а «Блюз» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Бостон» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – 5 Дебраск (Фредерик)

0:2 – 27 Бертуцци (Линдхольм, Пастрняк)

0:3 – 28 Стен (Фредерик, Грир)

1:3 – 39 Кайру (Саад, Шенн)

2:3 – 49 Крюг (Шенн, Саад)

3:3 – 59 Кайру (Шенн, Врана)

Вратари: Биннингтон 28/31 – Улльмарк 35/38.

источник: «Советский спорт»
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