33 сэйва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной»

«Айлендерс» уступили «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 33 броска из 35, а его соотечественник и партнер по команде – защитник «Айлендерс» Александр Романов пропустил встречу.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели второе поражение кряду, а «Харрикейнз» выиграли второй матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Айлендерс» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – 17 Пажо (Мэйфилд, Энгвалл)

1:1 – 29 Котканиеми (Ноусен, Пулюярви)

2:1 – 42 Мартинук (Слэвин)

Вратари: Андерсен 21/22 – Сорокин 33/35.