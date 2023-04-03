«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер», Гавриков отметился голевой передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде нанес поражение «Ванкувер Кэнакс».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Алекс Айафалло. Еще по одной шайбе забросили Артур Калиев с передачи Владислава Гаврикова и Блэйк Лизотт.
Хозяева смогли ответить лишь точным броском Брока Бэсера.
«Короли» набрали 100 очков и продолжают преследовать лидирующий на Западе «Вегас».
«Ванкувер» с 75 очками занимает 12-е место.
источник: «Советский спорт»