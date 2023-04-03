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Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

«Огоньки» одержали волевую победу.
03 апреля 2023 09:05
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эндрю Манджипане, реализовавший большинство, Никита Задоров, Ник Ричи, Милан Лучич и Майкл Стоун.

Гости ответили дублем Франка Ватрано, а также точными бросками Максима Комтуа и Скотта Харрингтона.

«Огоньки» набрали 87 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Утки» с 56 очками расположились на предпоследней, 15-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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