Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эндрю Манджипане, реализовавший большинство, Никита Задоров, Ник Ричи, Милан Лучич и Майкл Стоун.

Гости ответили дублем Франка Ватрано, а также точными бросками Максима Комтуа и Скотта Харрингтона.

«Огоньки» набрали 87 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Утки» с 56 очками расположились на предпоследней, 15-й строчке.