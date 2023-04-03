Гол Марченко принес победу «Коламбусу» в матче с «Оттавой»

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Оттавой». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а в овертайме сильнее оказались «Блю Джекетс».

Автором победного броска стал российский нападающий Кирилл Марченко. Он также отметился голевой передачей. Другой россиянин, защитник «сенаторов» Артем Зуб очков не набрал, завершив встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Коламбус» прервал серию из четырех поражений, а «Оттава» уступила во второй игре подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Оттава» – 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – 2 Джонсон (Годро, Бэйрьютер)

1:1 – 4 Гэмбрелл (Бреннстрем)

2:1 – 4 Робинсон (Ричардс, Бемстрем)

2:2 – 9 Кастелик (Клевен)

2:3 – 14 Дебринкат (Грейг)

3:3 – 54 Дженнер (Суизи, Марченко)

4:3 – 61 Марченко (Годро)

Вратари: Гиллис 24/27 – Тэлбот 18/22.