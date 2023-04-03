«Питтсбург» одолел «Филадельфию», Малкин оформил ассистентский дубль

«Питтсбург» обыграл на домашней арене «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал два голевых паса, а защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл третий матч из последних пяти, а «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Филадельфия» – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы:

1:0 – 11 Ракелль (Малкин, Думулин)

2:0 – 14 Ракелль (Кросби, Малкин)

3:0 – 33 Раст (Петри, Кросби)

3:1 – 45 Делорье (ван Римсдайк, Деанджело)

3:2 – 57 Конекны (Фараби, Фрост)

4:2 – 58 Пелинг (Думулин, Гранлунд)

Вратари: ДеСмит 31/33 – Эрссон 27/30.