«Питтсбург» одолел «Филадельфию», Малкин оформил ассистентский дубль

«Питтсбург» обыграл на домашней арене «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал два голевых паса, а защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Питтсбург» выиграл третий матч из последних пяти, а «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Филадельфия» – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Голы:
1:0 – 11 Ракелль (Малкин, Думулин)
2:0 – 14 Ракелль (Кросби, Малкин)
3:0 – 33 Раст (Петри, Кросби)
3:1 – 45 Делорье (ван Римсдайк, Деанджело)
3:2 – 57 Конекны (Фараби, Фрост)
4:2 – 58 Пелинг (Думулин, Гранлунд)
Вратари: ДеСмит 31/33 – Эрссон 27/30.
источник: «Советский спорт»