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«Виннипег» разгромил «Нью-Джерси», Наместников отметился передачей

Команды порадовали зрителей семью шайбами на двоих.
03 апреля 2023 09:31
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Николай Элерс. Еще по одной шайбе забросили Нино Нидеррайтер с передачи Владислава Наместникова, Морган Бэррон, реализовавший большинство, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.

Гости ответили голом престижа в исполнении Нико Хишира, также воспользовавшегося игрой в неравных составах.

«Виннипег» набрал 89 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Западной таблице.

«Дьяволы» со 104 очками четвертые на Востоке.

источник: «Советский спорт»
«Виннипег» разгромил «Нью-Джерси», Наместников отметился передачей
Команды порадовали зрителей семью шайбами на двоих.
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