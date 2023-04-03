Воробьев и Ласьков покинут посты главного тренера и вице-президента «Металлурга»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков и главный тренер команды Илья Воробьев покинут свои посты в ближайшее время, объявлено на пресс-конференции руководства клуба по итогам сезона.

«По соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Воробьевым с 30 апреля. Я с завтрашнего дня написал заявление », — сказал Ласьков на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.