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В топ-50 клубов Европы по посещаемости вошли 11 клубов КХЛ

В десятку вошли две российские команды.
03 апреля 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны лучшие европейские хоккейные клубы по посещаемости.

Как сообщает «Метарейтинг», в топ-50 вошли одиннадцать команд КХЛ.

Лучшим клубом КХЛ по посещаемости стал омский «Авангард». За команду на новую арену приходили болеть в среднем 11 527 человек. «Авангард» расположился в рейтинге на третьем месте.

Лидером стал швейцарский «Берн» (14 750). На второй строчке расположился «Кельнер Хайе» (13 901).

Клубы КХЛ

...3. »Авангард» (11 527)...

6. СКА (10 969)...

12. «Динамо» (Минск, 8 491)...

16. «Ак Барс» (7 395)....

21. «Салават Юлаев» (6 939)...

30. «Трактор» (6 139)...

41. «Барыс» (5 654)

42. «Динамо» (Москва, 5 533)

43. «Локомотив» (5 472)

44. «Торпедо» (5 461)

45. «Сибирь» (5 403)....

источник: «Метарейтинг»
В топ-50 клубов Европы по посещаемости вошли 11 клубов КХЛ
В десятку вошли две российские команды.
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