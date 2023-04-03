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Гретцки раскритиковал Кузнецова за манеру исполнения буллитов

Накануне россиянин реализовал буллит, забив голкиперу «Нью Йорк Айлендерс» Илье Сорокину.
03 апреля 2023 16:47
автор: Александр Поволоцкий

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки подверг критике российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Лучший снайпер в истории НХЛ заявил, что ненавидит медленное исполнение буллитов в исполнении 30-летнего хоккеиста.

«Терпеть не могу это. Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд. Это мое мнение. Еще он вращает клюшкой в руках – нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство», - цитирует Гретцки зарубежное СМИ.

Добавим, что Кузнецов, во время исполнения буллитов, медленно приближается к голкиперу, а затем совершает бросок после небольшой паузы.

источник: «Советский спорт»
Гретцки раскритиковал Кузнецова за манеру исполнения буллитов
Накануне россиянин реализовал буллит, забив голкиперу «Нью Йорк Айлендерс» Илье Сорокину.
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