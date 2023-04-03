Алексей Протас: «Вашингтону» пора посмотреть на себя в зеркало

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отреагировал на последние результаты клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

Накануне столичная команда уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:5 и практически потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Это очень тяжело. Последние десять лет в истории клуба не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок. Настало время посмотреть на себя в зеркало», — цитируют Протаса американские СМИ.

«Вашингтон» имеет в активе 77 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.